Gli appuntamenti con il Presidente della Repubblica e la premier erano in programma il 21 dicembre

“Non potremo incontrare il Presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni il 21 dicembre. Purtroppo abbiamo provato in tutti i modi di concerto con il ministro Abodi che era presente ieri, ma i ragazzi aspettavano da mesi questo giorno. Hanno vacanze brevissime, Sinner solo 4 giorni e poi immediatamente deve tornare ad allenarsi per gli Australian Open. Naturalmente non solo ci dispiace, ma speriamo che il Presidente Mattarella e la Premier ci concedano l’opportunità di ritorno dall’Australia a fine gennaio“. Così a LaPresse, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, all’indomani della vittoria dell’Italia della Coppa Davis. “Stiamo a stretto contatto con il ministro Abodi che segue passo passo le vicende dei nostri ragazzi e cercheremo di organizzare questi due incontri, che sono una grande gioia per i ragazzi, il capitano e tutto il movimento”, conclude.

