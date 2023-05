È Daniil Medvedev il secondo finalista degli Internazionali d’Italia di Roma, su campi in terra battuta. Nella seconda semifinale, interrotta per ben due volte a causa della pioggia, il tennista russo numero 3 del Mondo, ha battuto in due set il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5, con il punteggio di 7-5, 7-5 in 1 ora e 47 minuti di gioco. In finale Medvedev affronterà il danese Holger Rune, che nel pomeriggio ha sconfitto il noervegese Casper Ruud in tre set.

