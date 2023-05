Il giudice di sedia aveva chiesto di spegnerlo credendo appartenesse a qualcuno del pubblico. In realtà la numero 1 al mondo se lo era dimenticato accesso nella sua borsa

Curioso siparietto durante la sfida tra Iga Swiatek e Elena Rybakina sul centrale degli Internazionali d’Italia di Roma. Durante il match, valido per i quarti di finale, si sente il suono di un telefono. Il giudice di sedia chiede di spegnerlo come da prassi per non disturbare le giocatrici. Il cellulare però non è di uno spettatore bensì della tennista polacca: la numero 1 al mondo imbarazzata si avvicina alla sua borsa, spegne il telefono, chiede scusa e lo consegna al suo angolo. Swiatek tra l’altro si è poi dovuta ritirare nel terzo set per un problema al ginocchio.

Ring Ring, Ring Ring 📱 Wonder who was calling? 😂 pic.twitter.com/jiwBknOCy0 — wta (@WTA) May 17, 2023

