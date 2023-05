Il russo ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann

Daniil Medvedev vola in semifinale agli Internazionali d’Italia. Il russo, numero 3 del seeding, ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann con un doppio 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. In semifinale, Medvedev attende il vincente del match tra il greco numero 5 del seeding Stefanos Tsitsipas e il croato Borna Coric, testa di serie numero 15.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata