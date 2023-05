Il serbo sconfitto ai quarti di finale con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2

Gli Internazionali d’Italia perdono il principale protagonista. Il campione uscente Novak Djokovic, numero uno del ranking, è stato battuto nei quarti dal danese Holger Rune con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. Il 20enne, allievo di Patrick Mouratoglou, aveva battuto il serbo lo scorso novembre al Masters di Parigi-Bercy conquistando il suo primo 1000 in carriera giocando una finale da sogno con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 che lo proiettò in Top 10. Risale a 10 anni fa l’ultima sconfitta ai quarti di Djokovic al Foro Italico. Il match era stato sospeso per pioggia.

