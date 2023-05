Al terzo turno affronterà il vincente del confronto Lehecka-Maroszan

Carlos Alcaraz batte Albert Ramos-Vinolasa all’esordio agli Internazionali d’Italia, in corso sui campi del ‘Foro Italico’ a Roma, e torna in prima posizione nella classifica mondiale. Il giocatore spagnolo si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 27′ di gioco e affronterà nel terzo turno il vincente del confonto Lehecka-Marozsan.

