Esordio in scioltezza per Jannik Sinner agli Internazionali di tennis al Foro Italico. L’azzurro ha regolato in due set l’australiano Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-1 6-4. Al terzo turno Sinner troverà uno tra il russo Alexander Shevchenko e l’argentino Sebastian Baez.

