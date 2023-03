L'azzurro cede in due set. Lo spagnolo vola in finale contro Medvedev: se vince, torna numero 1

Sfuma l’obiettivo finale al Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner. L’altoatesino è stato infatti sconfitto 7-6 6-3 da Carlos Alcaraz in un’ora e 54 minuti di gioco nella seconda semifinale del torneo. Decisivo il servizio, con Sinner che ha messo in campo il 50% di prime palle a differenza del 72% di Alcaraz.

Lo spagnolo, numero 2 del mondo, affronterà in finale il russo Daniil Medvedev, che nella prima semifinale in programma ha ottenuto la sua 19esima vittoria consecutiva, imponendosi sullo statunitense Frances Tiafoe 7-5 7-6.

In caso di successo, Alcaraz tornerà leader del ranking mondiale, superando Novak Djokovic.

