L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in due ore e 19' di gioco

Jannik Sinner batte in tre set Taylor Fritz, il campione uscente, e si qualifica per la semifinale di Indian Wells, torneo Atp Masters 1000 in corso in California. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in due ore e 19′ di gioco. Primo italiano di sempre nei quarti a Indian Wells in 47 anni di storia, Sinner ha conquistato la seconda semifinale in carriera in un Masters 1000. L’altoatesino ha firmato la terza vittoria nelle ultime sei partite contro un Top 5, dopo aver perso tutte le prime 13 giocate.

Grazie a questo risultato, Sinner è virtualmente numero 11 del mondo in base alle proiezioni in tempo reale della classifica mondiale dell’Atp, a un passo dal ritorno in Top 10, uno degli obiettivi fissati per questa stagione. “Taylor mi aveva battuto qui due anni fa, sono felice della vittoria. Nel secondo set ha cominciato a muovermi un po’ di più, abbiamo uno stile abbastanza simile, cerchiamo di essere aggressivi da fondo. Nel terzo ho cercato di variare di più, poi l’ultimo game, quando devi servire per chiudere, è sempre difficile. Sono contento di essere riuscito a giocare aggressivo – ha raccontato Sinner – Sicuramente aiuta, hai più tempo per recuperare. In ogni caso io tendo a recuperare abbastanza velocemente”. In semifinale Sinner affronterà Carlos Alcaraz, numero uno del seeding, che ai quarti ha eliminato il canadese Felix Auger-Aliassime con un doppio 6-4 in due ore di gioco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata