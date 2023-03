L'altoatesino si è imposto in due veloci set per 6-1 6-4

Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Indian Wells, prestigioso masters 1000 californiamo che si gioca sul cemento. L’altoatesino si è imposto per 6-1, 6-4 in un’ora e 38′ di gioco sullo svizzero Stan Wawrinka. Sinner è il primo italiano a qualificarsi tra i migliori otto a Indian Wells, torneo storicamente indigesto per i nostri giocatori. Nel prossimo turno se la vedrà con l’americano Taylor Fritz, quarta testa di serie del tabellone e campione uscente del masters 1000 californiano.

