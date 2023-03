Aprirà la stagione della terra battuta sui leggendari campi del Monte Carlo Country Club

Organizzato dalla S.M.E.T.T. (Société Monégasque pour l'Exploitation du Tournoi de Tennis), è il primo grande torneo europeo, che apre la stagione sulla terra battuta, sui leggendari campi del Monte-Carlo Country Club. Sono 45 i giocatori ammessi direttamente al tabellone principale, 7 accedono dalle qualificazioni e 4 wild card, per un totale di 56 atleti. Appuntamento con l'élite del tennis in occasione dei Rolex Monte-Carlo Masters 2023. Il Principato di Monaco dall'8 al 16 aprile farà da sfondo a una delle competizioni tennistiche più prestigiose, che vedrà tra le altre cose il ritorno in campo di Rafael Nadal

Presenti i primi 20 tennisti della classifica Atp, guidati dal serbo Novak Djokovic, fresco di vittoria all’Australian Open e alla sua 380esima settimana da numero 1 del mondo. Un record nella storia, precedentemente detenuto da Steffi Graff, la leggenda del tennis femminile, che durante la sua carriera è rimasta 377 settimane al vertice. In campo anche il giovane spagnolo Carlos Alcaraz (N°2), Stefanos Tsitsipas (N°3), il danese Casper Ruud (N°4), l’americano Taylor Fritz (N°5), Daniil Medvedev (N°6) , Andrey Rublev (N°7), Holger Rune (N°8), senza dimenticare Félix Auger-Aliassime (N°10) e Rafael Nadal, assente dai campi da gennaio per infortunio. “Rafa è stato il primo giocatore a iscriversi. Vuole giocare a Monaco e si sta dando tutte le possibilità per poter partecipare a questo torneo che ama così tanto, e che ha vinto undici volte in singolo”, afferma David Massey, nuovo direttore del torneo, ricordando il “record di otto titoli consecutivi tra il 2005 e il 2012” del tennista spagnolo.

Il lancio di questa 116a edizione avverrà nel cuore del Principato: venerdì 7 aprile alle 17 il tabellone principale sarà presentato nei saloni dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, alla presenza di Stefanos Tsitsipßs, che lo scorso anno ha vinto il suo secondo titolo consecutivo in singolo, mentre la coppia Rajeev Ram/Joe Salisbury (Stati Uniti/Inghilterra), ha trionfato nel doppio. Su iniziativa della sua presidente, Mélanie-Antoinette de Massy, desiderosa di affermare l'identità mediterranea del sito e la sua vista panoramica, i campi del Monte-Carlo Country Club integreranno un nuovo villaggio, completamente ridisegnato e modificato, in modo che tutti le terrazze siano rivolte a sud. Un elemento di novità per questo evento emblematico che, al tempo stesso, mantiene le sue carattestiche legate alla tradizione. Domenica 9 aprile sarà organizzato il Kids' Day, mentre la Grande Nuit du Tennis, serata di gala organizzata ogni anno dal 1992 nella Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, si svolgerà sabato sera per rendere omaggio ai due finalisti. Quest'anno, il torneo sosterrà l'Associazione Gemluc (Gruppo di imprese monegasche nella lotta contro il cancro), che finanzia la ricerca e attrezzature di ultima tecnologia. Lo scorso anno la competizione, in collaborazione con Bnp Paribas, ha raccolto 30.707 euro a beneficio del Princess Grace Hospital Center e offerto 200 posti in segno di gratitudine al personale dell'ospedale. La competizione è stata presentata alla stampa oggi a Parigi dallo stesso Massey.

