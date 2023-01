Si ferma la caccia al 23° trofeo del Grande Slam per il 35 spagnolo, campione in carica. Da capire quale sia stato il problema fisico che lo ha messo fuori causa

Rafael Nadal s’infortuna ed esce subito di scena all’Australian Open. Lo spagnolo, numero due del mondo e numero uno del seeding, vede già sfumare la possibilità di conquistare il 23° titolo dello Slam in carriera sui campi in cemento del Melbourne Park. Nella Rod Laver Arena lo spagnolo, detentore del titolo, va al tappeto contro lo statunitense Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-5 in poco più di due ore e mezza di gioco. Un match senza storia nel quale il mancino di Manacor è pesantemente condizionato da un infortunio all’anca sinistra rimediato alla fine del second set, quindi in una situazione di punteggio che lo vedeva già rincorrere. Il 36enne mancino di Manacor lascia il campo per un timeout medico mentre la moglie Xisca, in lacrime, segue attentamente la situazione dalla tribuna. Nadal torna in campo, ma è visibilmente condizionato dal problema fisico. Lo spagnolo non getta la spugna, completa in ogni caso la partita ma viene sconfitto in tre set. “È un campione incredibile, è uno che non si arrende mai in qualsiasi situazione”, dice McDonald parlando del campione spagnolo, prima di aggiungere: “In realtà, è difficile rimanere mentalmente impegnati in situazioni così. Ma ho trovato il modo per riuscirci e sono felice”.

McDonald non ha mai superato il quarto turno in un major e nell’unico precedente contro Nadal, al Roland Garros nel 2020, era riuscito a strappargli solo quattro game. “Mi ha preso a calci nel c…”, ammette McDonald ricordando quell’incontro. Per il tennis spagnolo, la sconfitta di Nadal si somma al forfait in Australia del suo ‘erede’ Carlos Alcaraz, attualmente numero uno del mondo proprio davanti al suo connazionale. Nadal, però, è destinato a uscire dalla top 5 alla fine dello Slam australiano. E ora, rischia di essere agganciato dal serbo Novak Djokovic a quota 22 titoli dello Slam.

