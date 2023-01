Srdjan Djokovic era stato immortalato assieme a dei tifosi filorussi

Novak Djokovic difende suo padre, finito nella bufera per essere stato ripreso assieme a dei tifosi filorussi che mostravano la lettera-simbolo Z. “È un peccato che ci sia stata un’interpretazione errata. Mio padre, come ha spiegato, andava a salutare i miei tifosi dopo ogni partita, per ringraziarli e fare foto con loro. Tutto è iniziato con una cattiva traduzione delle sue parole da parte di alcuni media. Non c’era alcuna intenzione di sostenere alcun tipo di guerra“, ha dichiarato il tennista serbo in conferenza stampa a Melbourne, dopo aver conquistato la finale del torneo del Grande Slam.

A causa di questa polemica Srdjan Djokovic ha deciso di non assistere alla semifinale degli Australian Open. La decisione dopo che l’ambasciatore ucraino in Australia aveva chiesto agli organizzatori la cancellazione del suo accredito. “La nostra famiglia ha attraversato gli orrori della guerra e tutto ciò che vogliamo è la pace”, aveva scritto Srdjan Djokovic, replicando alle critiche ricevute.

