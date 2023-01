L'ambasciatore ucraino Vasyl Myroshnychenko contro il genitore del campione serbo, immortalato in una foto a festeggiare con tifosi filorussi

L’ambasciatore ucraino in Australia, Vasyl Myroshnychenko, ha invitato la Federtennis australiana, organizzatrice degli Australian Open, a intraprendere azioni drastiche dopo che il padre di Novak Djokovic, Srdjan, è stato immortalato mentre festeggiava con tifosi russi che mostravano il volto di Vladimir Putin. Srdjan Djokovic è stato filmato insieme a un uomo che indossava una maglietta con una ‘Z’ e con in mano una bandiera russa. Nel filmato si è anche sentito Srdjan dire all’uomo “lunga vita ai russi”. “È una vergogna ed è molto triste che il padre di uno dei tennisti più famosi sostenga la Russia”, ha dichiarato l’ambasciatore a Sky News. “Ovviamente spero che Tennis Australia affronti questo problema, spero anche di sentire una dichiarazione di Novak Djokovic sulla situazione, su quale sia la sua opinione. Non credo – ha aggiunto Myroshnychenko – che a suo padre dovrebbe essere permesso di essere in campo per le altre gare a Melbourne Park. Penso che dovrebbe essere privato dell’accredito per essere in campo quando gioca suo figlio”.

