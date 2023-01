Il serbo ha travolto il russo Rublev mentre lo statunitense ha eliminato il connazionale Ben Shelton

Novak Djokovic approda in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso a Melbourne. Il tennista serbo ha travolto in tre set, in poco più di due ore di gioco, il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4. In semifinale Nole affronterà lo statunitense Tommy Paul che ha fermato la sorprendente corsa del giovane connazionale Ben Shelton, battuto 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-4. Per il 25enne del New Jersey è la prima semifinale di un Grande Slam, la prima a Melbourne per uno statunitense dai tempi di Andy Roddick nel 2009. Nell’altra semifinale, invece, si sfideranno il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del rainking Atp, e il russo Karen Khachanov, numero 20 al mondo

