Il tennista azzurro si è lasciato andare in balli e danze tipiche, giri in barca e tanti giochi. Presenti anche Djokovic, Nadal, Alcaraz, Medvedev e Rune

Jannik Sinner scatenato fuori dal campo da tennis. Il tennista azzurro, numero uno del mondo, si è divertito durante una festa organizzata a Riyad in occasione del Six Kings Slam. Assieme a lui c’erano gli altri partecipanti al torneo esibizione: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Holger Rune e Carlos Alcaraz. Sarà proprio lo spagnolo ad affrontare il 23enne altoatesino in finale: i due fuoriclasse scenderanno in campo alle 20 (ora italiana).

I sei campioni si sono lasciati andare in balli e danze tipiche, giri in barca e tanti giochi. Un momento per divertirsi e stare insieme in Arabia Saudita. Per ognuno di loro l’organizzazione del torneo ha offerto un gettone di partecipazione di 1,5 milioni di dollari mentre al vincitore andrà il ricco premio di 5,5 milioni.

Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev and Rune at the Six Kings Slam but make it Friends pic.twitter.com/zvYvKbXM0x — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2024

