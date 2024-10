Seul (Corea del Sud), 23 ott. (LaPresse/AP) – Il direttore del National Intelligence Service (Nis) della Corea del Sud, Cho Tae-yong, ha affermato, durante una riunione a porte chiuse della commissione parlamentare, che la Corea del Nord ha inviato altri 1.500 soldati in Russia per sostenere lo sforzo bellico di Mosca nella guerra contro l’Ucraina. La scorsa settimana, il National Intelligence Service (Nis) sudcoreano aveva confermato che la Corea del Nord aveva già inviato 1.500 forze operative speciali in Russia. Secondo Cho, Pyongyang intende inviare un totale di 10.000 soldati in Russia entro dicembre.

