Firenze, 23 ott. (LaPresse) – “Le banche oggi sono l’elemento essenziale per la solidità e la prosperità dell’economia italiana. Chiedo di sottrarre i temi bancari dalla propaganda politica. Le banche sono organismi assai complessi e delicati. I decisori stanno in tre città: Bruxelles, Parigi e a Francoforte. La polemica politica nazionale è oggettivamente poco incidente e crea solo problemi di fiducia in paese in cui invece c’è maggiore necessità di fiducia per attrarre investimenti”. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), oggi a Firenze, nel corso della giornata conclusiva del seminario per la stampa.

