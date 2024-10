Torino, 23 ott. (LaPresse) – “Sulla rivalutazione delle pensioni minime direi No comment”. Così a La Presse Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil Pensionati. “Eravamo certi che la rivalutazione sarebbe partita da 614,77 euro, ossia l’importo minimo di 598,61 con l’incremento del 2,7% previsto per il 2024. Sapevamo che si trattava di un incremento transitorio ma tutte le indiscrezioni facevano presagire che sarebbe stato confermato. Non è stato fatto neanche questo, quindi l’aumento per quest’anno sarà di circa 3 euro, 10 centesimi al giorno. Su questa norma c’è poco da dire ma per aumentare il potere d’acquisto delle pensioni c’è molto da fare”, aggiunge.

