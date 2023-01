Il tennista serbo, numero 5 del ranking, ha superato in tre set l'australiano Alex De Minaur

Novak Djokovic approda ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista serbo, numero 5 del ranking, ha superato in tre set l’australiano Alex De Minaur (numero 24 della classifica Atp) con il punteggio di 6-2 6-1 6-2 in poco più di due ore. Djokovic affronterà per un posto in semifinale il russo Andrey Rublev.

Ai quarti anche lo statunitense Tommy Paul (numero 35 del ranking) che in quattro set supera lo spagnolo Roberto Bautista-Agut (25mo in classifica) con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6.

