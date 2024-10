L'altoatesino ha battuto nell'altra semifinale Novak Djokovic

Carlos Alcaraz batte Rafa Nadal ed è in finale al Six Kings Slam in Arabia Saudita. Alcaraz si è imposto sul connazionale per 6-3, 6-3, in un’ora e 18 minuti e affronterà nell’ultimo atto Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto nell’altra semifinale il serbo Novak Djokovic.

