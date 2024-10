L'azzurro, numero uno del mondo, ha vinto in tre set per 6-7 6-3 6-3

Jannik Sinner trionfa al Six Kings Slam, il torneo-esibizione andato in scena a Riyad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero uno del mondo, ha vinto contro Carlos Alcaraz in tre set per 6-7 6-3 6-3. Il 23enne altoatesino quindi si aggiudica il ricco premio di 5,5 milioni di dollari.

