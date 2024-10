Roma, 23 ott. (LaPresse) – Arriva nella legge di Bilancio l’annunciato riordino delle detrazioni: in particolare nel calcolo delle detrazioni conterà il numero di figli per i soggetti con reddito complessivo “superiore a 75.000 euro”. Il meccanismo per il calcolo prevede un tetto massimo in corrispondenza della fascia di reddito (14mila sopra i 75mila euro, 8mila sopra i 100mila) e un coefficiente in corrispondenza del numero dei figli (0,5 per i nuclei familiari senza i figli, 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli, 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità).

