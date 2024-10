Roma, 23 ott. (LaPresse) – Un miliardo e mezzo di risparmi in tre anni: è la ‘cura dimagrante’ imposta ai ministeri dalla manovra, come si legge nel testo inviato alla Camera. I risparmi di spesa ammontano a 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto.

