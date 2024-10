L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-7 (0) 6-4

A pochi giorni dalla finale di Shanghai, Jannik Sinner torna a battere Novak Djokovic. L’attuale numero 1 del mondo ha sconfitto il giocatore che è stato più tempo di tutti in vetta al ranking conquistando così la finale del Six Kings Slam, l’esibizione più ricca di sempre che si gioca in Arabia Saudita. Al vincitore andranno sei milioni di dollari. Sinner si è imposto su Djokovic con il punteggio di 6-2 6-7 (0) 6-4 in due ore e 27′. In finale l’azzurro affronterà il vincente dell’altra semifinale, il derby tutto spagnolo tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. La finale è in programma sabato sera alle 20 ora italiana.

