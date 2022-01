Dopo l'appello contro il ritiro del visto. Il serbo in programma domani agli Australian Open

E’ arrivato il verdetto sul caso di Novak Djokovic. Le speranze del serbo di giocare agli Australian Open sono terminate. La Corte Federale infatti ha respinto l’appello della stella del tennis di alto livello contro l’ordine di espulsione dal Paese pendente nei suoi confronti. I tre giudici hanno confermato la decisione presa venerdì dal ministro dell’immigrazione di annullare il visto del 34enne serbo per motivi di interesse pubblico. Nole rimarrà in stato di fermo a Melbourne fino alla sua espulsione che generalemente include anche un divieto di tre anni di ritorno in Australia. E’ stata quindi confermata la motivazione con cui il ministro aveva annullato il visto dello sportivo non vaccinato contro il covid-19 ovvero che la sua presenza sul territorio australiano potrebbe essere un rischio per la salute e il “buon ordine” e “potrebbe essere controproducente per gli sforzi di vaccinazione da parte di altri in Australia”.

Il campione: “Estremamente deluso”

“Sono estremamente deluso dalla sentenza della Corte che ha respinto la mia richiesta di riesame giudiziario della decisione del Ministro di annullare il mio visto, il che significa che non posso rimanere in Australia e partecipare agli Australian Open. Ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti su questo. Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza dal Paese”. Sono le prime parole in un comunicato stampa di Novak Djokovic dopo che la Corte Federale ha confermato la sua espulsione dall’Australia. “Sono a disagio che l’attenzione delle ultime settimane sia stata su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo – aggiunge – vorrei augurare ai giocatori, ai funzionari del torneo, allo staff, ai volontari e ai fan tutto il meglio”, dice ancora. “Infine, vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra, i tifosi e i miei compagni serbi per il continuo supporto. Siete stati tutti una grande fonte di forza per me”, conclude.

Morrison: “Proteggere sacrifici degli australiani”

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha accolto con soddisfazione la decisione della Corte federale di annullare il visto del tennista Novak Djokovic perché non vaccinato contro il covid-19. “Gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante la pandemia e giustamente si aspettano che il risultato di questi sforzi sia protetto”, ha spiegato.

