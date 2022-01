La decisione del governo: il numero uno al mondo non prenderà parte agli Australian Open

Novak Djokovic deve lasciare l’Australia. Il governo ha revocato il suo visto di ingresso per la seconda volta. Il tennista serbo potrebbe dover rinunciare agli Australian Open a Melbourne.

La revoca per “motivi di interesse pubblico”

Il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke, riferisce Associated Press, ha dichiarato venerdì di aver usato la sua discrezione ministeriale per revocare il visto al 34enne serbo per motivi di interesse pubblico, a tre giorni dal via dell’inizio degli Australian Open.

Verso un nuovo ricorso da parte del tennista

Gli avvocati di Djokovic dovrebbero presentare ricorso contro l’annullamento presso il circuito federale e il tribunale della famiglia, come già successo dopo il primo annullamento. È la seconda volta che il visto di Djokovic viene cancellato da quando è arrivato a Melbourne la scorsa settimana per difendere il suo titolo agli Australian Open.

Il numero uno al mondo era già stato inserito nel tabellone del primo Slam dell’anno e confermato come prima testa di serie nel seeding del torneo, in attesa della decisione del governo sulla permanenza dell’atleta nel Paese.

Djokovic aveva vinto il ricorso contro un primo annullamento del visto di ingresso, per violazione delle normative anti Covid, in quanto la documentazione sanitaria relativa alla sua esenzione al vaccino non era stata ritenuta valida. Lo stesso tennista aveva poi ammesso degli errori nella compilazione del documento di immigrazione consegnato al suo arrivo a Melbourne.

Il governo australiano: “La nostra posizione non è cambiata”

Il premier australiano Scott Morrison aveva ribadito, dopo il pronunciamento del tribunale di Melbourne, che la loro posizione non era cambiata e che il ministro Hawke aveva il potere di revocare di nuovo il visto, come poi è successo.

