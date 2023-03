L'olandese, campione del mondo, domina la gara con la Red Bull. Secondo il compagno di squadra Sergio Perez davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso

Tutto come previsto: la Red Bull domina il Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1. Vittoria per il campione del Mondo Max Verstappen, al comando dal primo all’ultimo giro, davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Ottimo terzo posto per il 41enne Fernando Alonso su Aston Martin davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Quinto Lewis Hamilton su Mercedes. Ritirata l’altra Ferrari di Charles Leclerc mentre era in terza posizione.

Verstappen: “Red Bull competitiva ovunque”

Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione per Max Verstappen, soddisfatto per la prima vittoria del 2023. “Abbiamo un buon pacchetto gara e possiamo lottare ovunque, un grande ringraziamento al team che ha fatto un grande lavoro e ci ha dato già una macchina molto competitiva”, ha detto il pilota Red Bull. “Con il primo stint di gomme sono riuscito subito a crearmi un bel vantaggio, poi non ho fatto altro che gestire perchè non si sa mai cosa può accadere. Sono contento di aver vinto anche qui“, ha aggiunto il campione olandese.

Ferrari, Vasseur: “Inizio shock”

C’è tanta delusione, invece, in casa Ferrari. “Una gara difficile, abbiamo ora un quadro chiaro: in qualifica ci siamo, in gara no. Non è stato un buon risultato, con Leclerc c’è stato un problema di affidabilità che dobbiamo sistemare. Anche il degrado delle gomme non era buono rispetto alla Red Bull”, ha detto a Sky Sport Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. “E’ un problema che non ci aspettavamo, è stata la prima volta e ora dobbiamo capire cosa è successo. È un po’ uno shock perchè Charles era tranquillo al terzo posto e sarebbe stato un buono inizio di stagione”, ha aggiunto il manager di Maranello. “Sappiamo che dobbiamo fare degli enormi miglioramenti. Il Bahrain è un circuito estremo, molto critico, e non era facile. Ora dobbiamo ripartire da qui. Sul giro secco non siamo troppo lontani dalla Red Bull, sulla gara è più una questione di assetto e non dipende dagli aggiornamenti. Il tema oggi è l’affidabilità“.

