Il pilota della Mercedes racconta il suo amore per l'automobilismo: "Amo correre"

Lewis Hamilton punta a diventare campione del mondo per l’ottava volta in Forumla 1, un traguardo mai raggiunto nella storia dell’automobilismo. “Adoro questo sport. Amo correre. Alla fine dell’anno scorso avevo perso un po’ di amore per questo perché è stato difficile. Ma mi rifiuto di lasciare: quella sconfitta è stata un fattore decisivo nella mia vita e nella mia carriera. Mi sento ancora in forma e concentrato e non posso fermarmi. Vogliamo ottenere il titolo numero otto” ha detto il pilota della Mercedes a proposito del suo futuro.

Parlando in vista del Gran Premio del Brasile, il campione inglese ha aggiunto: “Anche se quest’anno abbiamo avuto l’anno più difficile, sento che abbiamo scalato montagne. È stata una delle esperienze più belle vedere tutti lavorare così duramente. E sai, abbiamo avuto solo due secondi posti di fila e per noi sembra una vittoria” ha detto il pilota britannico.

Il sette volte campione del mondo ha poi ammesso che i due mesi dopo il Gp di Abu Dhabi dello scorso anno, con il titolo perso contro Verstappen, è stato il periodo più difficile e aha dovuto lavorare sulla sua salute mentale. “È stato uno dei periodi più difficili della mia carriera, di sicuro ho lottato“, ha aggiunto Hamilton, spiegando come si è circondato di parenti stretti, spegnendo il cellulare ed evitando di leggere i social media e tutte le notizie.

Infine su come fa a mantenere motivata la squadra, ha spiegato: “Abbiamo scavato più a fondo e siamo diventati più forti e più completi. Quindi so che quando costruiremo l’auto che sogno, il prossimo anno, so che come squadra saremo più solidi e avremo una base migliore da cui partire“.

