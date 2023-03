Max Verstappen ha conquistato la pole del Gp di Bahrain, primo appuntamento della stagione 2023. Il campione del mondo con il tempo di 1’29’798 firma la sua 21ma pole in carriera precedendo il compagno di squadra Sergio Perez, in ritardo di 138 millesimi. Seconda fila Ferrari con Charles Leclerc terzo davanti a Carlos Sainz. Il monegasco non ha preso parte all’ultimo tentativo cronometrico per andare a caccia della pole.

Quinto crono per Fernando Alonso con l’Aston Martin davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Ottavo crono e quarta fila per Lance Stroll con l’altra Aston Martin, nona l’Alpine di Esteban Ocon e decimo crono per la Hass di Nico Hulkenberg.

Verstappen: “Sorpreso di essere in pole”

“Regalo di compleanno a mio padre? Sì, spero che stesse guardando le qualifiche. Il weekend per noi è iniziato in modo difficile. Ieri non trovavo il mio ritmo, ma in qualifica per fortuna abbiamo messo insieme i pezzi migliori. Sono contento di essere in pole, è positivo per tutto il team essere davanti dopo l’anno scorso. Bene per la squadra avere anche Checo lassù con me. Non vedo l’ora che sia domani. Noi andiamo più veloce rispetto all’anno scorso e questo è bellissimo. Questo è il bello della F1. Per me è stata una sorpresa positiva andare in pole dopo le difficoltà dei giorni scorsi. Poi noi di solito andiamo più forte in gara“. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la conquista della pole nel Gp del Bahrain.

Leclerc: “Mancato ultimo tentativo? Nessun problema”

“Non ho fatto l’ultimo tentativo? Non c’era nessun problema. Eravamo in lotta per la pole, non me lo aspettavo. Bella sorpresa. Siamo riusciti a trovare il passo per il giro di qualifica, il che è grandioso. Ma dobbiamo tenere in mente che invece sul passo gara siamo più indietro rispetto alla Red Bull”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, a conclusione delle qualifiche del Gp del Bahrain, dove ha ottenuto il secondo tempo. “Pensiamo di essere in una posizione migliore partendo terzi con gomma nuova che secondi con la gomma usata. Siamo stati tutti molto vicini. Spero sarà così anche in gara. Aston Martin era veloce e anche la Mercedes sembrava molto veloce ad un certo punto. Noi siamo molto più vicini di quanto ci aspettassimo. Questo è un bene per la F1. In gara sembriamo più deboli ora. Avere una gomma nuova ci aiuterà, ma non so quanto cambierà il quadro. Ma la direzione è quella giusta”, ha concluso.

