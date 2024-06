Premiata la coralità dei Celtics. Ai Mavericks non è bastata la tripla doppia di Doncic.

Boston vince anche gara2 delle finali Nba contro Dallas (105-98) facendo valere il fattore campo e portandosi sul 2-0 nella serie, che si sposta ora in Texas dove nella notte tra mercoledì e giovedì è in programma gara3. Ai Mavericks non è bastata la tripla doppia di Doncic, autore di 32 punti con 11 rimbalzi e 11 assist. Dalla parte opposta invece è stata premiata la coralità dei Celtics: Holiday è il top scorer con 26 punti e 11 rimbalzi, Brown ha aggiunto 21 punti con 4 rimbalzi e sette assist, bene anche Tatum a un passo dalla tripla doppia con 18 punti, 9 rimbalzi e 12 assist. Il grande ex Irving non va oltre 16 punti con 2 rimbalzi e 6 assist.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata