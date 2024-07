Immagine X @SLAMonline

La giovane stella è già candidata a essere la prima scelta al Draft NBA 2025

Il Team Usa di basket si sta preparando in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la delusione al Mondiale, LeBron James ha deciso di chiamare a raccolta i migliori giocatori NBA per riportare gli Stati Uniti al vertice del basket mondiale, ma ieri, a Las Vegas, il vero protagonista è stato un ragazzo del 2006: Cooper Flagg. Nell’ultimo allenamento, la squadra olimpica ha sfidato il Team Select, composto da giovani cestisti, tenendo testa alla corazzata di Steve Kerr. Di fronte a James, Davis, Curry, Tatum e Leonard, il 17enne nativo del Maine ha brillato, mettendo in mostra le sue doti e dimostrando come mai sia già candidato a essere la prima scelta al Draft NBA 2025. I video delle sue giocate sono diventati subito virali sul web, così come le foto che mostrano LeBron James e Kawhi Leonard complimentarsi con lui.

Cooper Flagg: chi è il 17enne che ha impressionato LeBron James

Cooper Flagg è nato a Newport, nel Maine, il 21 dicembre 2006. È un’ala di 206 centimetri per 93 kg. Nell’ultima stagione all’high school con la squadra della Montverde Academy, ha viaggiato a una media di 20 punti, 10 rimbalzi e 6.7 assist ed è stato Gatorade Player of The Year. L’anno prossimo, Flagg giocherà a Duke, per poi sbarcare in NBA. Nel 2022 ha vinto la medaglia d’oro al Mondiale Under 17 con gli USA in Spagna.

17-year-old Duke commit Cooper Flagg is TORCHING Team USA 🔥 pic.twitter.com/6E7IblYhFA — Yahoo Sports (@YahooSports) July 8, 2024

