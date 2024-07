La leggenda del basket ha avuto la notizia prima dell'ultima amichevole pre-olimpica contro la Germania

LeBron James non era del tutto convinto dello scopo della cerimonia di apertura la prima volta che fu scelto per le Olimpiadi al 2004. Ma questa volta sarà lui una delle stelle dello spettacolo. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers è stato scelto dai suoi connazionali olimpionici come portabandiera maschile per gli Stati Uniti nella cerimonia di apertura di venerdì sera per i Giochi di Parigi 2024. James sarà il terzo giocatore di basket a portare la bandiera degli Stati Uniti all’inizio delle Olimpiadi, il primo uomo dopo Dawn Staley per i Giochi di Atene nel 2004 e Sue Bird per i Giochi di Tokyo del 2021. Il 39enne James ha avuto notizia dell’onore lunedì a Londra, poche ore prima che la squadra maschile degli Stati Uniti giocasse l’ultima partita di esibizione pre-olimpica contro la Germania campione del Mondo. La portabandiera americana donna sarà invece rivelata nei prossimi giorni.

