Il campione della Nazionale americana di basket ha fatto il suo endorsement nei confronti della vicepresidente degli Stati Uniti

Stephen Curry, una delle stelle della squadra americana di basket maschile ai Giochi Olimpici di Parigi, ha fatto il suo endorsement nei confronti della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, in vista delle elezioni presidenziali di novembre. “È sicuramente un momento interessante per il nostro Paese. La vicepresidente Harris sta cercando di portare la sua energia nella campagna, e spero che lei sarà la candidata per vincere le elezioni”, ha detto Curry in conferenza stampa a Parigi. “È molto, molto importante, per usare un eufemismo”. Stella dei Warriors con quattro titoli NBA, Curry si prepara a partecipare ai suoi primi Giochi Olimpici con il Team Usa. “Spero che queste Olimpiadi siano un buon modo per fare la nostra parte per unire il Paese. Il successo nello sport unisce le persone”, ha aggiunto la guardia statunitense. Gli Usa affronteranno domenica a Lille la Serbia di Nikola Jokic al debutto nel torneo.

