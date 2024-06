Il match è terminato 107 a 89 per la squadra di Joe Mazzulla

I Boston Celtics strapazzano i Dallas Maveriks nella prima partita delle finals Nba. Il match è terminato 107 a 89 per la squadra di Joe Mazzulla.

I padroni di casa hanno controllato gara-1 praticamente dal primo all’ultimo minuto, toccando il +28 nel corso di un primo tempo in cui si è distinto il rientrante Kristaps Porzingis e resistendo al parziale di 29-9 dei Mavericks rientrati fino al -8 nel terzo quarto. Decisivo il crescendo Jaylen Brown, propiziando un contro-parziale di 14-0 per chiudere il terzo quarto dal quale i texani non si sono più rialzati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata