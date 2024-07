L'ex cestista era stato recentemente colpito da un ictus

È morto a 69 anni Joe Bryant, padre della stella del basket Nba Kobe. Lo riferiscono i media americani. Joe Bryant era stato recentemente colpito da un ictus. Prima scelta dei Golden State Warriors nel draft del 1975, Joe Bryant ha giocato anche in Italia a Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. La morte di Joe Bryant arriva più di quattro anni dopo che suo figlio e sua nipote, Gianna Maria-Onore Bryant, sono morti in un incidente in elicottero in California il 26 gennaio 2020.

Pallacanestro Reggiana: “Grande dolore per morte Joe Bryant”

“Pallacanestro Reggiana si unisce con grande dolore al cordoglio per la scomparsa, all’età di 69 anni, di Joe Bryant, padre del compianto Kobe e leggendario atleta del nostro Club dal 1989 al 1991”. Così su Facebook la Pallacanestro Reggiana sulla morte di Joe Bryant. “Bryant ha giocato 68 partite in due stagioni nella massima serie con la maglia biancorossa, segnando più di 1400 punti. Riposa in pace Joe”, si legge ancora nel post corredato da alcune foto di Joe Bryant.

