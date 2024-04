Il presidente della Federazione è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico vicino Roma

“In riferimento all’incidente automobilistico occorso sabato al presidente Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il decorso del Presidente prosegue senza complicazioni. Nella giornata di oggi il Presidente è stato trasferito dall’Unità di Terapia intensiva al reparto ordinario dell’Ospedale San Camillo di Roma. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di significative variazioni del quadro clinico”. È quanto si legge in un comunicato della Fip.

