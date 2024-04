L'auto è finita in una scarpata: sarebbe in condizioni stabili

Incidente stradale nel pomeriggio per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket. L’auto è finita in una scarpata. L’ex presidente del Coni è stato trasportato con l’eliambulanza ed è ora ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Sarebbe in condizioni stabili e non gravi. E’ quanto apprende LaPresse. La sua auto è caduta in una scarpata nell’area di Valmontone e sono ancora in corso accertamenti. La moglie, che era con lui, è stata portata a Tor Vergata e avrebbe riportato lesioni lievi.

