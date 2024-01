Per LeBron e compagni è la nona sconfitta nelle ultime 12 gare

Miami vince in casa dei Lakers, infliggendo a Los Angeles la nona sconfitta nelle ultime 12 partite. New Orleans piazza il colpo vincendo in casa della prima in classifica Minnesota, mentre i Clippers vincono il big match contro Phoenix. OKC cade ad Atlanta nonostante i 33 punti di SGA, per Doncic 41 punti in tre quarti contro Portland. Vincono ancora Toronto e New York forti dei nuovi acquisti, vittorie dopo un supplementare per Utah (Fontecchio 16) e dopo due overtime per Sacramento su Orlando. Sugli scudi Banchero, autore di 43 punti.

Tutti i risultati della notte

Di seguito i risultati della notte Nba: Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 140-101; Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder 141-138; Houston Rockets-Brooklyn Nets 112-101; Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 142-130; Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 111-116; Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 106-117; Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 126-97; Phoenix Suns-L.A. Clippers 122-131; New York Knicks-Chicago Bulls 116-100; Utah Jazz-Detroit Pistons 154-148 (OT); Los Angeles Lakers-Miami Heat 96-110; Sacramento Kings-Orlando Magic 138-135 (2 OT).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata