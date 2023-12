I ragazzi allenati da Monty Williams sconfitti sul parquet dei Boston Celtics

Si allunga a 28 la striscia di sconfitte consecutive per i Detroit Pistons, la più lunga nella storia Nba. Non bastano ai ragazzi allenati da Monty Williams i 31 punti di Cunningham nel ko, dopo un tempo supplementare, sul parquet dei Boston Celtics, che vincono 128-122 grazie ai trentelli di Porzingis (35 punti) e Tatum (31).

Sconfitta anche per gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, autore di 5 punti, che cadono 112-105 in casa dei New Orleans Pelicans. Prova di forza, invece, per i Denver Nuggets di Nikola Jokic (tripla doppia da 26 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) che battono 142-105 i Memphis Grizzlies. Da segnalare poi la vittoria esterna di San Antonio. Guidati dai 30 punti di Wembanyama, gli Spurs hanno la meglio 118-105 nella sfida con i Portland Trail Blazers. Successo a domicilio dei Chicago Bulls, invece, per gli Indiana Pacers di 16 lunghezze (104-120) e altro sorriso per i Minnesota Timberwolves che, sospinti dai 44 punti di Anthony Edwards, mandano ko i Dallas Mavericks, privi di Luka Doncic, 118-110. Vincono anche i Los Angeles Lakers (133-112 contro i Charlotte Hornets) e i Miami Heat (102-114 al cospetto dei Golden State Warriors).

