Il primo allenamento con la squadra di Usc sarà la prossima settimana

Bronny James, il figlio 19enne della star dei Los Angeles Lakers Lebron James, ha ricevuto il via libera dei medici per un pieno ritorno al basket quattro mesi dopo aver subito un arresto cardiaco nel corso di un allenamento con la squadra della University of Southern California. “Gli specialisti lo hanno autorizzato, il che è fantastico”, ha detto giovedì l’allenatore di Usc, Andy Enfield, “ora si tratta di riportarlo in campo la prossima settimana, si spera, per iniziare ad allenarsi con la squadra a pieno contatto”. Il padre LeBron ha affermato che Bronny ha gestito bene la riabilitazione grazie agli “ottimi dottori” che ha avuto. Il giovane “non ha cercato di affrettare il processo”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata