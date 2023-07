l giovane è stato ricoverato in un'unità di terapia intensiva ed è ora in condizioni stabili

LeBron James Jr., figlio della star dell’Nba LeBron James, ha subito un arresto cardiaco mentre si stava allenando a Los Angeles. Il giovane è stato ricoverato in un’unità di terapia intensiva ed è ora in condizioni stabili, secondo quanto riferito da un portavoce della famiglia. ‘Bronny’, 18 anni, esordirà quest’anno nella squadra universitaria di basket della University of Southern California. Il giovane è il più grande dei tre figli di Lebron james e della moglie Savannah.

