Sette le partite disputate nella notte Nba con l’Mvp Nikola Jokic grande protagonista. Il centro serbo trascina i campioni in carica Denver Nuggets alla vittoria per 134-124. Per Jokic tripla doppia da 32 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Bel successo anche per i ritrovati Los Angeles Clippers, che superano i Sacramento Kings per 131-117 grazie ai 34 punti di Kawhi Leonard e ai 26 di James Harden. A Sacramento non bastano i 40 punti di De’Aaron Fox.

Sconfitti i due italiani

Entrambi sconfitti i due italiani impegnati, Danilo Gallinari e Simone Fontecchio. Il Gallo firma 6 punti in 12 minuti nella sconfitta dei suoi Washington Wizards contro gli Orlando Magic per 139-120 con 31 punti di Franz Wagner. Partito ancora in quintetto, invece, Fontecchio firma 12 punti con 4 rimbalzi e 4 assist ma i suoi Utah Jazz perdono per 105-91 contro i Memphis Grizzlies.

I Lakers vincono contro Detroit

Nelle altre partite, successo ancora dei Los Angeles Lakers sui Detroit Pistons per 133-107 con 25 punti e 8 rimbalzi di LeBron James. I Toronto Raptors, invece, superano a sorpresa i Phoenix Suns per 112-105 con 23 punti di Scottie Barnes. Ai texani non bastano i 30 di Kevin Durant. Privi ancora di Joel Embiid, i Philedalphia 76ers perdono per 124-114 contro i New Orleans trascinati dai 33 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Zion Williamson.

