Italiani protagonisti e vittoriosi nella notte di regular season Nba. Simone Fontecchio parte ancora in quintetto base e contribuisce con 14 punti, 4 rimbalzi e 2 assist al successo di Utah contro New Orleans (114-112), mentre Danilo Gallinari uscendo dalla panchina infila 16 punti (con 5 su 8 dal campo), con 2 rimbalzi e 2 assist nella vittoria di Washington contro Detroit (126-107).

🇮🇹 🎷 SIMO! seconda in quintetto e 14 PTS | 4 REB | 2 AST | 2 STL a referto per @simofonte13 nella W degli @utahjazz sui Pelicans!! pic.twitter.com/JLMn8BXtJf — NBA Italia (@NBAItalia) November 28, 2023

I Sixers travolgono i Lakers, Denver batte i Clippers

Nelle altre gare disputate Embiid con 30 punti, 11 rimbalzi e 11 assist trascina Philadelphia contro i Lakers (138-94), a cui non basta la doppia doppia di Davis con 17 punti e 11 rimbalzi. Denver supera invece i Clippers (113-104) nonostante le assenze di Jokic, Gordon e Murray: Jackson guida così i campioni Nba con 35 punti e 13 assist, inutili per Los Angeles i 31 punti di Leonard. Infine Portland sorprende Indiana (114-110) in una partita in cui l’ex della serata Brogdon mette a referto 24 punti e 7 assist, a cui si aggiungono i 34 punti di Grand. Non bastano ai Pacers i 33 punti e 9 assist di Haliburton.

