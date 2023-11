Vittoria anche per gli Orlando Magic di Paolo Banchero

Otto le partite giocate nella notte Nba, con il big match andato in scena al Madison Square Garden di New York dove i Phoenix Suns superano i New York Knicks per 116-113 senza Kevin Durant ma con 28 punti e 11 assist di Devin Booker. Ai Knicks non bastano i 35 di Jalen Brunson. Vincono tutte le big, a partire dai Milwaukee Bucks che superano i Portland Trail Blazers per 108-102 grazie ad un Giannis Antetokounmpo da 33 punti e 16 rimbalzi, mentre il grande ex Damian Lillard ne firma 31. Sempre ad Est, i Boston Celtics battono gli Atlanta Hawks per 113-103 con 34 punti di Jayson Tatum. Prosegue la striscia positiva degli Orlando Magic che travolgono gli Charlotte Hornets 130-117 con 23 punti di Paolo Banchero. Successi anche dei Brooklyn Nets sui Chicago Bulls 118-109 e dei Cleveand Cavaliers sui Toronto Raptors per 105-102. Ad Ovest, i Minnesota Timberwolves restano leader di conference battendo i Memphis Grizzlies per 119-97 con 24 punti di Anthony Edwards, infine i campioni in carica Denver Nuggets superano agevolmente i San Antonio Spurs per 132-120 grazie ai 39 punti, 11 rimbalzi e 9 assist dell’Mvp Nikola Jokic e nonostante i 22 punti e 11 rimbalzi di Victor Wembanyama tra i texani.

