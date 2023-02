Con un tiro in sospensione a 10.9 secondi dalla fine del terzo quarto contro gli Oklahoma City Thunder, il giocatore dei Los Angeles Lakers ha raggiunto quota 38.388 punti in carriera battendo così il record che Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James è il nuovo miglior marcatore di sempre della Nba. Con un tiro in sospensione a 10.9 secondi dalla fine del terzo quarto contro gli Oklahoma City Thunder, James ha raggiunto quota 38.388 punti in carriera battendo così il record che Kareem Abdul-Jabbar, presente al palazzetto per vedere la partita, deteneva da quasi quattro decenni.

Jabbar ha messo fine alla sua carriera nel 1989 con 38.387 punti totali. Karl Malone si è ritirato a 1.459 punti da Abdul-Jabbar, Kobe Bryant a 4.744 punti e Michael Jordan a 6.095 punti. James li ha superati tutti, poi ha catturato anche Abdul-Jabbar. La stella dei Los Angeles Lakers ha raggiunto il primato nella sua ventesima stagione in carriera. Anche Abdul-Jabbar ha giocato 20 stagioni in Nba.

