Gara 6 è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 2.30 italiane

Boston travolge Miami 110-97, in una partita in cui i ‘verdi’ hanno toccato anche il +24, e tiene aperta la finale di Eastern Conference dei playoff Nba, accorciando 3-2 nella serie. I Celtics partono subito forte portandosi sul 23-7, gap che gli Heat non riusciranno più a colmare. La squadra di coach Mazzulla porta quattro uomini in doppia cifra, con White autore di 24 punti e Smart che ne aggiunge 23. Tra gli uomini di Spoelstra Butler si ferma a 14 punti, il miglior realizzatore così è Robinson con 18 punti e 9 assist uscendo dalla panchina. Gara 6, in Florida, è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 2.30 italiane.

