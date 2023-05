I Celtic conquistano gara 4 per 116-99. Tatum ne segna 33, agli Heat non bastano i 29 di Butler

I Boston Celtics vincono gara 4 a Miami lasciando ancora aperta la serie nella finale di Eastern Conference contro gli Heat. Al Kaseya Center Tatum e compagni passano 116-99. A incidere è soprattutto il parziale di 18-0 messo a referto nel terzo quarto oltre alle 18 triple di squadra. Secondo tempo sugli scudi per il numero 0 che segna 25 punti dei suoi 33 totali.

Non bastano i 29 punti di Butler, preoccupazione per Vincent

Agli Heat non basta il solito Jimmy Butler che chiude con 29 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Preoccupazione per Gabe Vincent che all’inizio dell’ultimo quarto lascia il campo per una distorsione alla caviglia. Occhi puntati su gara 5 che torna al Td Garden di Boston nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26.

Jayson Tatum shines as the @celtics win Game 4 on the road! 34 PTS, 11 REB, 7 AST, 2 BLK, 5 3PM ECF Game 5: Thursday, 8:30pm/et on TNT pic.twitter.com/prAkjK9aoM — NBA (@NBA) May 24, 2023

