Gli Heat vincono 128-102 e si portano sul parziale di 3-0

Miami travolge Boston ed è a un passo dalle Finals Nba. Gli Heat regolano i Celtics 128-102 in gara-3 della finale playoff di Eastern Conference e si portano sul 3-0 nella serie. A spingere i padroni di casa, i 29 punti di Vincent e i 22 di Robinson, in uscita dalla panchina.

Peggior sconfitta nella storia dei Playoff per Boston

Per Butler bottino di 16 punti e 8 rimbalzi. Per Boston, attesa da una vera e propria impresa, si tratta della peggior sconfitta nella storia dei playoff. Mercoledì, in gara-4 sempre al Kaseya Center, Miami ha l’occasione di chiudere i conti.

DUNCAN ROBINSON LOB TO BAM. MIAMI IS ROLLING IN GAME 3 ON TNT pic.twitter.com/zbx9aG7pbn — NBA (@NBA) May 22, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata