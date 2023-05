I risultati della notte: la squadra di Nikola Jokic è la prima finalista di Conference

Denver passa in casa dei Suns e li condanna all’eliminazione, Boston espugna Philadelphia e resta in corsa. Nella serata dei playoff Nba, i Nuggets chiudono la serie (4-2) aggiudicandosi gara-6 a Phoenix (100-125) e staccano il pass per la finale di Conference ad Ovest. Ad attenderli, la vincente della sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers. A spingere gli ospiti, che chiudono sul 4-2, la tripla doppia di Jokic (32 punti, 10 rimbalzi e 12 assist), Murray (26 punti) e Caldwell-Pope (21 punti). Ai padroni di casa, privi degli infortunati Ayton e Paul, non bastano i 31 punti di Payne e i 23 punti di Durant. I Celtics si impongono 95-86 sul parquet dei 76ers, spinti dai 22 punti di Smart e dai 19 punti di Tatum e allungano la serie a Gara-7. A Philadelphia non bastano i 26 punti (con 10 rimbalzi) di Embiid e i 26 punti di Maxey.

